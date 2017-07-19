أكثر من 90 ألف متقدم على الكليات التقنية والعالمية

واس-فجر:

تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القبول ببرامج الكليات التقنية وفروعها في جميع مناطق المملكة للبنين والبنات، ما عدا منطقة الرياض، إضافة لبرنامج البكالوريوس الصباحي والتطبيقي المسائي والدبلوم التطبيقي المسائي عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ، وفقاً للتخصصات المتوفرة في كل كلية وفرع.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة المهندس محمد أبا حسين، أنه تجاوز حتى الآن عدد المتقدمين على برنامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين الذي يهدف إلى تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة علميًا وعمليًا للعمل في المجالات الفنية الوسطى التي تسهم بشكل مباشر في بناء الاقتصاد الوطني أكثر من 40 ألف متقدم في جميع مناطق المملكة، فيما بلغ عدد المتقدمات على برنامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنات أكثر من 12 الف متقدمة، وبلغ عدد المتقدمين على برنامج البكالوريوس في الكليات التقنية للبنين حوالي 6037 متقدم حتى الآن، كما بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات على برنامج الدبلوم في الكليات التقنية العالمية التي أنشئت لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي دولياً وبالاعتماد على كوادرها العالمية أكثر من 27 ألف متقدم ومتقدمة، حيث سيكون موعد إغلاق بوابة القبول الموحد للمؤسسة نهاية يوم السبت 6 /11 / 1438هـ، فيما سيستمر القبول للمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية على نفس البوابة حتى نهاية يوم الأحد 19 /12 / 1438هـ.

وأوضح أبا حسين أن القبول ببرامج الكليات التقنية يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على الثانوية العامة أو ما يعادله لبرنامج دبلوم الكلية التقنية والدبلوم التقني أو ما يعادله لبرنامج البكالوريوس والكفاءة المتوسطة لبرنامج دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد، وأن لا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليه، وأن يكون متفرغاً للتدريب وأن يبلغ المتقدم السن النظامية للعمل حال تخرجه من البرنامج التدريبي وأن يستوفي الشروط والوثائق المحددة وقت التقديم.

وبيّن مدير عام شؤون المتدربين أن البرامج التدريبية في الكليات التقنية والعالمية تهدف إلى تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل في المجالات التي تسهم بشكل مباشر في بناء الاقتصاد الوطني, حيث سيكون التقديم متاحًا لجميع خريجي الثانوية العامة وفقًا للتخصصات المتوافرة في الكليات التقنية البالغ عددها 40 كلية تقنية للبنين و 23 كلية تقنية للبنات، بعد اعتماد تشغيل 7 كليات جديدة هذا العام , من بينها 4 كليات للبنات، إضافة إلى التوسع في فتح فروع للكليات القائمة، والمواءمة مع الجامعات في نِسب القبول لتوفير المقاعد الدراسية، من أجل رفع الطاقة

الاستيعابية للقبول بالكليات التقنية والعالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية للعام القادم إلى أكثر من 115 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الثانوية العامة، إذ يبلغ عدد الكليات التقنية العالمية 16 كلية عالمية للبنين و 17 كلية عالمية للبنات.

وأفاد أبا حسين أن المتدرب والمتدربة سيحصلون على العديد من المزايا خلال فترة الالتحاق بالبرامج تشتمل على مكافأة شهرية مع توفير العُدد والخامات والأدوات التدريبية مجاناً في الوحدات التدريبية ومزاولة الأنشطة العلمية والرياضية والاجتماعية المختلفة، لافتاً إلى توفر دعم للخريجين والخريجات من قبل معهد ريادة الأعمال لمشاريعهم بعد التخرج.

يذكر أن المؤسسة افتتحت الكليات التقنية للبنات في مكة المكرمة ومحايل عسير وبيشة والزلفي، وكذلك الكليات التقنية للبنين في صامطة وتنومة وفرع الكلية بالقوز, وعملت على الاستعداد المبكر لبداية الفصل التدريبي القادم لاستقبال المتدربين والمتدربات المستجدين في مختلف الوحدات التدريبية المنتشرة بجميع مناطق المملكة، حيث شكلت عدة لجان لمتابعة مختلف الأعمال المرتبطة بالعملية التدريبية والاستعدادات والتجهيزات اللوجستية بالميدان، لاسيما وأنها قبلت العام الماضي 46240 متدرباً ومتدربة خلال الفصل الأول، بزيادة 36 % في عدد المقبولين مقارنة بالعام ما قبل الماضي.