استئصال كيس كبدي بالمنظار ينهي معاناة شاب في نجران

متابعات-فجر

تمكن فريق طبي في قسم الجراحة بمستشفى الملك خالد في نجران من انهاء معاناة شاب عشريني استمرت لعدة سنوات بعد ظهور اضطرابات صحية شعر من خلالها المريض بآلام مزمنة في البطن مع نقص في التغذية و الوزن مما تسبب له بفقر دم مزمن ؛ وبعد الكشف على المريض اتضح وجود كيس كبدي عداري ( hydatid cyst ) بمقاس ١٥ × ١٢ سم مما سبب ضغط على المعدة والقنوات الصفراوية وارتفاع في وظائف الكبد ونسبة المادة الصفراء في الدم.

و خضع المريض لجميع الفحوصات والاشعة والعلاجات اللازمة لمثل هذه الحالات بما فيها تصوير القنوات الصفراوية ، واجريت للمريض العملية بالمنظار وهي من العمليات الدقيقة عالية الخطورة ، وتم استئصال الكيس وربط اتصال الكيس بالقنوات الصفراوية وتكللت الجراحة بفضل الله بالنجاح.

و بعد إجراء الجراحة تم تقديم جميع الخدمات والرعاية الصحية للمريض في قسم التنويم، وغادر المستشفى وهو بحالة صحية جيدة بفضل الله مع تحسن في وزنه ونسبة الدم.