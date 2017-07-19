أكثر من ١٠ آلاف راجعوا مستشفى تبالة خلال شهر رمضان وأيام العيد

متابعات -فجر

أكدت مستشفي تبالة أنها استقبلت 8755 مراجع في قسم الطوارئ خلال شهر رمضان وأيام العيد ،فيما استقبلت العيادات الخارجية 1919مراجع ، و أجرى قسم جراحة اليوم الواحد بالمستشفى في نفس الفترة 13 عمليةجراحية.

فيما بلغ عدد المصابين بلدغ 7حالات حيث أن تبالة تقع في منطقة جبلية وفيها الكثيرمن المزارعين ، وفي فصل الصيف تكثر حالات لدغ العقارب أو الثعبانين.

ويختض المستشفى بقسم لغسيل الكلوي وهو من الأقسام الحديثة التي تم دعم المستشفى بها مؤخرا وبه 12وحدة غسيل كلي ويستقبل مرضاه أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع و أجري القسم خلال نفس الفترة 147جلسة غسيل.