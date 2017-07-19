طريقة سحرية للحصول على شعر صحي وبشرة مشرقة

متابعات _فجر

يعتبر الزنجبيل من المشروبات الهامة لجسم الإنسان لذا تنصح الدراسات الطبية بتناوله أو إضافته الى الطعام لما يحمله من فوائد صحية مهمة وضرورية الى جانب دوره المهم في خفض مستوى السكر في الدم وتذويب الدهون في الجسم له فوائج جمالية مهمة على البشرة والشعر.

يساعد الزنجبيل في تطويل الشعر ويحفز نموه، ويزيد الدورة الدموية في فروه الرأس، ما يؤدي إلى تدفق الدم إليها، بالتالي يحفز بصيلات الشعر ويزيد نمو الشعر.

وتستخدم جذور الزنجبيل المطحون تستخدم في علاج بصيلات الشعر التالف، وله خصائص مطهرة يمكن أن تساعد في التخلص من قشرة الرأس، لأن زيت الزنجبيل يعد وسيلة علاج فعالة لقشرة الرأس بشكل طبيعي.

ويحتوي الزنجبيل على حوالي 40 مركبا مضادا للأكسدة التي تحمي من الشيخوخة. وهو يحسن مظهر الجلد عن طريق إزالة السموم وتنشيط الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تقديم المزيد من المواد المغذية للجلد. المواد المضادة للأكسدة تمنع الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، وبالتالي الحفاظ على مظهر الشباب. يجعل بشرتك أكثر شبابا. في هذه الطريقة، فإنه يبطئ علامات الشيخوخة، كون الزنجبيل عاملا مطهرا قويا، ويساعد على الحفاظ على البشرة نظيفة وناعمة وخالية من العيوب. إلى جانب ذلك، فإنه ينشط ويحفز أيضا بشرتك

كما أنه أفضل علاج لحب الشباب فهو يقلل من معدل تكوين حب الشباب ويطهر البكتيريا المسببة.