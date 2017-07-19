القنصلان الأردني والإندونيسي يزوران جناح وزارة الحرس الوطني في سوق عكاظ

واس _فجر

زار القنصل العام الأردني بجدة أحمد غالب الضمور والقنصل الإندونيسي محمد هيري شريف الدين ، جناح وزارة الحرس الوطني المشارك في فعاليات سوق عكاظ في نسخته الحادية عشرة .

وتجول القنصلان في الجناح الذي اشتمل على لوحات تعريفية بالوزارة وقطاعاتها المختلفة ومراكز التدريب والأقسام الصحية إضافة إلى نماذج للأسلحة والآليات والمعدات التجهيزية لأفراد الحرس الوطني التي تعتمد على التقنية الحديثة .

ونوه القنصلان الأردني والإندونيسي بالمشاركة المميزة لجناح الحرس الوطني الذي يقدم رسالة للزوار عن الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة ونشاطاتها ومهامها بما يسهم في رفع كفاءة منسوبي الحرس الوطني ومهاراتهم .