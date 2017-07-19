أطعمة ضرورية لتعزيز مناعة الجسم ضد أمراض فصل الصيف

متابعات-فجر :

حرارة الطقس في فصل الصيف وكثرة التعرض لأشعة الشمس ونشاط الفيروسات و الميكروبات و التعرض لتيارات الهواء البارد بالإضافة إلى العادات الغذائية الغير صحية، كلها أمور تزيد من الإصابة بالامراض خصوصاً في فصل الصيف، وتعتبر أهم الأطعمة التي ترفع من مناعة الجسم ضد أمراض الصيف وهي. أطعمة ترفع مناعة الجسم في الصيف: الخس: جميع أنواع الخس من ضمنها الجرجير تحتوى على الماء بشكل كبير، كما أنها مليئة أيضا بالفيتامينات والمعادن، وتتضمن حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين ج و ك وكلها عناصر ترفع من مناعة الجسم. الخيار: يحافظ الخيار على البرودة في الجسم، وذلك بسبب احتوائه على الماء بنسب كبيرة، كما يحتوى الخيار على حمض الاسكوربيك وحمض الكافيك، وهى مركبات تساعد في تقليل الانتفاخ والتعرق الناجم عن ارتفاع الحرارة والرطوبة. البطيخ: يحتوى على ماء بنسبة 90%، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من المغذيات، بما في ذلك فيتامين أ و ج ومضاد الأكسدة الليكوبين. كما أن البطيخ ملئ بكهرليات الصوديوم والبوتاسيوم، والتي يفقدها الجسم عن طريق التعرق، مما يجعله أفضل مشروب رياضي طبيعي. النعناع: من المعروف أن أوراق النعناع تعطى إحساساً بالبرودة، وعند ارتفاع درجة الحرارة فإن رائحة النعناع تقدم الإنعاش والحيوية هذا بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على مناعة الجسم. الجريب فروت: وجد الباحثون أن فواكه الحمضيات تحتوى على الكثير من الماء، ولذا فإن تناولها يوفر إنعاشاً سريعاً من ارتفاع الحرارة. كما أنه من الفواكه الغنية بالعناصر المهمة لمناعة الجسم مثل مضادات الأكسدة. الفراولة: وهي من أهم فواكه الصيف الغنية بفيتامين سي الذي يحمي من الأمراض التي تنتشر في فصل الصيف. المانجو: فاكهه صيفية بإمتياز ومكوناتها الغذائية تناسب فصل الصيف من حيث الوقاية حرارة الطقس والوقاية من الأمراض.