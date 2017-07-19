بأمر الملك.. السجن فوراً للأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود وجميع شركائه

متابعات-فجر :

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرا بإلقاء القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود آل سعود وإيداعه السجن وكافة مرافقيه الذين ظهروا في مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع تظهر انتهاكات الأمير على عدد من الأشخاص.حيث ظهرت في المقاطع انتهاكات جسيمة وألفاظ غير لائقة ومناظر مخلة واعتداء وحمل أسلحة، الأمر الذي يستوجب عدد من العقوبات المغلظة.وشدد أمر الملك على إيداعهم السجن وعدم التهاون معهم والتحقيق وسماع الشهود والمتضررين لإنصافهم وعدم الإفراج عنهم إلا بعد موافقة المقام السامي تنفيذا لأحكام الشريعة ومنعا للظلم واستخدام الصفة والسلطة للتعدي على الآخرين.