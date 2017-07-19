رسمياً.. إطلاق تأشيرات سياحية للأجانب

متابعات-فجر :

أطلقت هيئة السياحة والتراث الوطني بالمملكة برنامج “تأشيرة السياحة إلى السعودية”، على أن تقرها كل من وزارتي الخارجية والداخلية خلال الأيام المقبلة.وتتيح هذه الفيزا للراغبين بزيارة السعودية أن يحصلون على تصاريح من قبل شركات سياحية معتمدة وضمن جدول زماني ومكاني محدد.وتأتي هذه المبادرة كجزء من خطط برنامج “التحول الوطني 2020” التي من شأنها زيادة مداخيل الاقتصاد والترويج للوجهات والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية والأثرية والثقافية، والتي تكون عادة مرجعًا للمهتمين بتاريخ الجزيرة العربية كمدائن صالح، وجزر فرسان وغيرها.وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة لتطوير الوجهات السياحية تماشيًّا مع برنامج التحول، حيث تساهم هذه المبادرة في تحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة، وبخاصةُ في المجتمعات المحلية الأقل نموًا، إضافة إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.والهدف الاستراتيجي للمبادرة تحت اسم “تطوير الوجهات السياحية” هو إنشاء وتطوير وجهات ترفيهية جديدة متكاملة وتنمية قطاع سياحي مستدام، وهو ما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.