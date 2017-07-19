سفير المملكة لدى الأمم المتحدة : لاصحة لتخلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن المطالب المقدمة لقطر

متابعات-فجر :

أعلن مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أنه لاصحة لما تردد من بعض التصريحات المنسوبة إليه حول تخلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن المطالب المقدمة لقطر.وأوضح المعلمي من نيويورك، أمس(الأربعاء)، إن “على قطر تنفيذ كل المطالب التي قدمت لها من الدول الأربع”، مفيداً أن “ما يهم الآن هو الالتزام بالمبادئ الست الصادرة عن الدول الأربع عقب اجتماعهم بالقاهرة”.وأضاف أن الدوحة تحاول الاستقواء بالجهات الأجنبية، مردفا: “لن تقوم لها قائمة وهي تستقوي بالخارج”.وأشار مندوب السعودية إلى أن قطر ليست محاصرة وهي تهول الأمور أكثر من اللازم، متابعاً بالقول: “سنذهب إلى المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن إذا لم تستجب الدوحة”.