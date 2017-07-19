مقتل 3 جنود وإصابة اثنين من الجيش الليبي إثر انفجار لغم أرضي في مدينة بنغازي الليبية

متابعات-فجر :

أكدت مصادر عسكرية وطبية متطابقة، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، استقبل ثلاثة قتلى وجريحين من قوات الجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب.

وقالت المصادر، أمس الأربعاء، إن “الجنود الثلاثة لقوا حتفهم جراء انفجار لغم في مناطق العمليات العسكرية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا الثلاثاء الماضي ، كما أسفر الانفجار أيضا عن جريحين”.يذكر أن المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائداً عاماً للجيش الوطني الليبي، أعلن في الخامس من الشهر الجاري من تطهير مدينة بنغازي باكملها من التنظيمات الإرهابية.