بلدية المسفلة بمكة المكرمة تزيل 80 طناً من البضائع غير صالحة بحوش بكر

متابعات-فجر :

نفذت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة اليوم حملة واسعة ‏على حوش بكر الذي يباع فيه الحديد والأثاث المستعمل ورجيع هدم المباني وجميع البضائع المقلدة والمغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة.

وأوضح مدير الإدارة الفنية ببلدية المسفلة المهندس أحمد عون البركاتي أن البلدية قامت بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من مندوبي البلدية وبمشاركة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وذلك لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي والقيام بالجولات الميدانية على المواقع التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات، وذلك للقضاء على هذه المخالفات، وبتوجيهات ومتابعة رئيس البلدية المهندس ‏مصطفى بن على عيد.

من جانبه بين مدير إدارة الخدمات ببلدية المسفلة ماجد المجنوني أن الحملة أسفرت عن مصادرة عشرات الأطنان من الحديد المستعمل والبضائع المتنوعة والمواد الغذائية الفاسدة وتم إتلافها وفق الطرق المتبعة ‏حيث بلغت كمية المواد الغذائية المضبوطة في الموقع حوالي (20) طناً مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر إضافة إلى ‏مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من الأخشاب والأثاث المنزلي المستعمل وعدد من المباسط تقدر بحوالي (60) طناً.

وأكد بأن الحملات مستمرة على جميع الأسواق والمواقع العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي لافتاً إلى أن البلدية حريصة على إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً وتشويهاً للمنظر العام، ولتهيئة الأجواء الصحية لأهالي أم القرى وزوارها الكرام.