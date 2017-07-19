مصر تحذّر من التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

واس – فجر

حذرت مصر من خطورة التداعيات المترتبة على التصعيد الأمني الإسرائيلي في المسجد الأقصى ، والذي تسبب في وقوع إصابات خطيرة بين صفوف الفلسطينيين وتعريض حياة إمام المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لمخاطر جسيمة.

وطالب بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم إسرائيل بوقف العنف واحترام حرية العبادة والمقدسات الدينية، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية بحرية وأمان، مؤكدا ضرورة عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تأجيج الصراع، واستثارة المشاعر الدينية وزيادة حالة الاحتقان الشعب الفلسطيني، بما يقوض من فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.