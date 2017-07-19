الخارجية الأمريكية: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم

وكالات – فجر

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعتبر إيران دولة رئيسية في دعم الإرهاب.

في تقرير صدر عن الخارجية أن “إيران تبقى دولة رئيسية داعمة للإرهاب في عام 2016، لأن المجموعات التي تدعمها إيران لا تزال قادرة على تهديد مصالح أمريكا وحلفائها”.

وقال تقرير الخارجية الأميركية إن إيران ترفض تقديم قيادات من تنظيم القاعدة لديها للقضاء، مؤكدة أنها مازالت الداعم الرئيسي لحزب الله الإرهابي في لبنان.

وأضاف التقرير أن “أميركا ستظل تشعر بقلق عميق بشأن نشاطات إيران الضارة في عموم الشرق الأوسط، التي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والرخاء” في المنطقة.

وشدد البيان على أن “إيران تواصل دعم الجماعات الإرهابية من أمثال حزب الله وحماس التي تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، وقد حافظت على تقديم دعم ثابت لميليشيات الأسد في سوريا على الرغم من الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه”.

كما اتهمت الخارجية الأميركية إيران بتغذية وإطالة أمد الصراع في اليمن عبر تقديمها الدعم للمتمردين الحوثيين.