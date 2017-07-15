ضبط مستحضرات صحية وتجميلية منتهية الصلاحية ومقلدة بمشاغل نسائية بخميس مشيط

متابعات – فجر

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الاستاذ بدر ال خويلد القرني أن القسم النسوي بالبلدية تمكن من خلال جولاته الرقابية على المشاغل و المحلات النسائية من ضبط كمية كبيرة من المستحضرات الصحية والتجميلية منتهية الصلاحية والمقلدة ومجهولة المصدر وعليه فقد تم اتخاذ الاجراء اللازم حيال تلك المخالفات حسب اللائحة و تم تحريز المضبوطات وعمل محضر بذلك وإتلافها

وبين القرني أن القسم النسائي بالبلدية يقوم بدور هام في متابعة الأنشطة التجارية النسائية موكدا على أنه لن يتم التهاون في كل ما من شأنه التأثير على صحة وسلامة المواطن.