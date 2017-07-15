محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني

متابعات – فجر

نقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ،و سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وسمو نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز لذوي الشهيد عايض بن سعيد الشهراني الذي أستشهد في الحد الجنوبي .

وقال ابن مشيط نحن جميعا نفخر بجميع الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن الدين والمليك والوطن ،ودفاعا عن هذا البلد الكبير مهبط الحي والرسالة ، وأرض المقدسات الإسلامية ،ونحن جميعا فداء لهذا الوطن .

و أضاف : نقف صفا واحد في وجوه الأعداء ونردع المعتدين والعابثين ،والعدو مدحور ومهزوم ،وجنودنا على الحدود هم حصن حصين وقوة ضاربة لمن يحاول المساس بحدود الوطن .

ودعى ابن مشيط للشهيد بالمغفرة وأن يرحم جميع شهداء الوطن في كل مكان وأن يشفى مرضاهم وأن ينصر المرابطين على الحدود .

وكان ابن مشيط قد أدى صلاة الجنازة على الشهيد الشهراني بأحد الجوامع في مركز الرونة بخميس مشيط بحضور مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن زايد البناوي ،ومدير شرطة خميس مشيط العميد سعيد أبو ذيبه وعدد من المسؤولين وجموع غفيرة من المواطنين .