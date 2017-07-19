بثلاثية لهدفين.. الاتحاد يخسر ودّية “أستون فيلا”

متابعات – فجر

خسر الفريق الأول بنادي الاتحاد السعودي من أستون فيلا الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في أولى مباريات الفريق الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد .

وجرت المباراة بين الفريقين ضمن معسكر الاتحاد الإعدادي المقام حاليًا بالنمسا حيث بادر بالتسجيل محترف الاتحاد كارلوس فيلانوفا في الدقيقة ( 33 ) ، ليدرك فريق أستون فيلا التعادل في الدقيقة ( 56 ) ، بعدها عاد للتسجيل الاتحاد عن طريق لاعبه فهد المولد في الدقيقة (60 ) ، وبعدها بـ 9 دقائق أدرك الفريق الإنجليزي هدف التعادل ، ثم أضاف استون فيلا الهدف الثالث بالدقائق الأخيرة ( 90 ) من المباراة .