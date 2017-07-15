برباعية لهدف.. ” أودينيزي” الإيطالي يقصف شباك الأهلي

متابعات – فجر

اكتسح نادي أودينيزي الإيطالي شباك الأهلي برباعية مقابل هدف في ثاني لقاءات الفريق الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن معسكر النمسا الإعدادي للنادي الأهلي للموسم الجديد في دوري جميل ودوري أبطال آسيا للموسم الجديد.

وقد انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي واودينيزي بتقدم نادي أودينيزي الإيطالي بهدفين نظيفين وذلك بعد سيطرة كاملة من النادي الإيطالي على مجريات الشوط الأول، وأضاف الفريق الإيطالي هدفين في زمن الشوط الثاني من المباراة الودية، فيما سجل هدف الأهلي اليتيم في الدقيقة 82 وحمل إمضاء اللاعب سعيد الربيعي.