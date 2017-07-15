وزير الدفاع السوداني يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام

متابعات_فجر

التقى وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جين بيير لاكريوس الذي يزور الخرطوم حالياً لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بتخفيض قوات اليوناميد في الفترة الزمنية المحددة.

ونوه بن عوف خلال اللقاء بالجهود التي بذلتها بعثة اليوناميد في مساعي تحقيق السلام والاستقرار في دارفور, وعبر عن أمله في أن تتصل جهود البعثة لاستكمال متطلبات تحقيق السلام في المناطق التي تم تحديدها لإعادة انتشار قواتها والتواصل مع بقايا المجموعات المسلحة لإقناعهم للانخراط في مسيرة الحوار والسلام .

وأبدى استعداد وزارة الدفاع والجهات المعنية في القوات المسلحة السودانية لتقديم كل أشكال المساعدات والتسهيلات التي تمكن البعثة من تنفيذ قرار التخفيض بالتنسيق مع اللجان المشتركة المكونة لهذا الغرض.

من جانبه عبر لاكريوس عن شكره لوزارة الدفاع وتمنى أن يتصل التنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة وإحداث تحُّول إيجابي في الموضوعات ذات الصلة بالسلام ومن ضمنها المساهمة في تمكين قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة ( يونيسفا ) للقيام بواجبها واستكمال لجان المراقبة والتحقق المشتركة .

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