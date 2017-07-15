الجيش المصري يدمر 40 نفقًا ويحبط محاولة تسلل لأكثر من 3000 شخص بشمال سيناء

متابعات _فجر

دمّرت قوات الجيش المصري 40 نفقًا حدوديًا كما ضبطت أكثر من 3000 شخص من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية بشمال سيناء.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان له، إن القوات دمرت أيضًا 5 عربات دفع رباعي، ووكرين للعناصر المسلحة، ومخزنين لتصنيع العبوات الناسفة، ولنش بحري أثناء محاولة للتسلل إلى البلاد.

وأشار الرفاعي إلى أن قوات الجيش المصري ضبطت أكثر من 1400 قطعة سلاح و380000 طلقة، وعدد من الدراجات النارية المستخدمة في عمليات التهريب.

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