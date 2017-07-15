مدير جامعة الملك عبدالعزيز يفتتح مبنى كلية الإتصال والإعلام

متابعات_فجر

افتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مبنى كلية الاتصال والإعلام اليوم، بحضور عميد الكلية المكلف الدكتور فيصل بالعمش، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والمنسوبين.

وتجول معاليه داخل المبنى، حيث اطلع على مقر الشؤون التعليمية، ومعرض الإعلان، ومعمل التلفزيون، ومعامل الحاسب الآلي والمكاتب الإدارية، وعلى الأقسام العلمية وتشمل الاتصال، والعلاقات العامة، والصحافة، والتصميم والإخراج، والاتصال التسويقي، حيث أوضح أن الجامعة حرصت على إيجاد مقر دائم للكلية الوليدة حديثاً لتسهم مع جميع كليات الجامعة لتخريج جيل يحتاجه سوق العمل، وتلبية الطلبات للالتحاق بالتخصصات التي تندرج ضمن مجالات الاتصال والإعلام، مبيناً أن تجهيز كلية الإعلام يتسق مع متطلبات العصر للتطور الهائل لتقنيات الإعلام التي تشهد قفزة هائلة على مستوى العالم، متمنياً تظافر جهود الكلية لتدشين برامج دراسات عليا في جميع التخصصات.

وأعرب عن سعادته بلقاء خبراء وأستاذة مجال الاتصال والإعلام بالجامعة، الذين يقودون دفة الكلية التي جاءت فكرة تأسيسها مع مشروع هيكلة عدد من كليات الجامعة مثل كلية المعلمين والبنات، مقدمًا شكره لجميع من أسهم في إنشاء هذه الكلية.

بدوره رحب عميد كلية الاتصال والإعلام المكلف بزيارة معالي مدير الجامعة وافتتاحه المبنى الجديد للكلية، مقدماً باسمه وباسم جميع منسوبي الكلية الشكر على دعمه لإنجاز المشروع في وقت وجيز، الذي سيكون له أثر ودافع طيب لأعضاء هيئة التدريس والمنسوبين لخدمة الطالب.

من جانبه ألقى رئيس قسم الصحافة بالكلية الدكتور عبدالرحمن الحبيب كلمة نيابة عن أعضاء ومنسوبي الكلية، ثمن فيها الجهود المقدرة التي بذلتها إدارة الجامعة حتى لحظة افتتاح مبنى الكلية بتجهيزاته ومعامله ومعارضه، مشيراً إلى أن الكلية تطمح لأن تكون رافداً قوياً وفاعلاً في سماء الإعلام بالمملكة، وذلك بتأهيل كوادر إعلامية مؤهلة تأهيلياً احترافياً ومهنياً.

وتقدم الدكتور الحبيب باسمه وباسم منسوبي الكلية بالشكر لمعالي مدير الجامعة وكل من أسهم في إنشاء المبنى الجديد للكلية، مشدداً على عزم أعضاء ومنسوبي الكلية بذل قصارى الجهود العلمية والبحثية والتربوية لخدمة الوطن وتحقيق تخصصات وبرامج الكلية للاعتمادات الدولية التي تواكب تطور الجامعة وتقدمها في التصنيفات العالمية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، ومع توجيهات القيادة الرشيدة لتقدم قطاع التعليم والبحث العلمي.