الرئيس السوداني عمر البشير يغادر جدة

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غادر فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان جدة اليوم متوجهاً إلى المدينة .

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي أمين جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة العميد فهد العصيمي ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.