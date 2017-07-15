إحباط محاولة تهريب 67 كيلو “كوكايين” داخل إرسالية دجاج مجمد بميناء الملك عبد االله

متابعات _فجر

نجح جمرك ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في إحباط محاولة تهريب(67,369) كيلو من مادة “الكوكايين” المخدّرة كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

ومن جانبه ،؛قال محمد المحمادي مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالله: أنه وردت للجمرك إرسالية “دجاج مجمّد” محمولة داخل حاويات مُبرّدة، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة على الحاويات وحمولتها عُثر على كمية من مادة “الكوكايين” المخدّرة بلغ وزنها (67,369) سبعة وستين كيلوجراما وثلاثمائة وتسعة وستين جراما, و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.