د. الفلاح مؤكداً: تقييم المريض ورضاه عن خدماتنا خارطة التطوير في ” سعود الطبية “

متابعات-فجر:

أكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور هيثم بن محمد الفلاح، بأن المُقيم الرئيسي لمستوى الرعاية الصحية هو المريض، وذلك من خلال العمل على تحقيق العناية الطبية العالية للمرضى والسعي لتحقيق رضاهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن اعتمادية المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية للمرة الثالثة هو إجراء هام ومفيد ، يأتي للتأكيد على أن مدينة الملك سعود الطبية تطبق معايير الجودة والسلامة للمرضى.

جاء ذلك في الاحتفالية التي أقامها مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية بمناسبة الحصول على اعتمادية المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية للمرة الثالثة.

وأشار د. الفلاح إلى أن المدينة تعتبر المريض والمراجع شريك أساسي في مواصلة مسيرة التطوير الصحي، من خلال الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، حيث تحرص المدينة وقيادتها على تفعيل برامج صوت المريض لمناقشة مستوى الخدمات الصحية التي نقدمها، لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.