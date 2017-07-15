ماكرون يقبل استقالة رئيس أركان حرب الجيوش الفرنسية

متابعات-فجر:

أعلن الجنرال بيير دو فيلييه رئيس أركان الجيوش الفرنسية، استقالته اليوم الأربعاء، وقبلها الرئيس ايمانويل ماكرون، وذلك على خلفية انتقاد دو فيلييه عزم الحكومة خفض موازنة الدفاع بواقع 850 مليون يورو خلال عام 2017.

وقال الجنرال دو فيلييه- في بيان – إنه لا يستطيع ضمان استمرارية نموذج الجيوش الذي يُؤْمِن به”.

كان دو فيليه- الذي كان قد تم تمديد عمله مؤخرا حتى يوليو 2018- عبر عن غضبه الشديد إزاء هذا القرار أمام نحو خمسين من النواب خلال اجتماع لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية ولوح بتقديم استقالته، موضحا أنه لا يستطيع مواصلة العمليات التي تنفذها فرنسا بدون الإمكانات اللازمة لذلك.

وعبر الرئيس ماكرون- في كلمة عشية الاحتفال بالعيد الوطني أمام القوات المسلحة- أنه لن يقبل بطرح الأمور المتعلقة بالدفاع في النقاش العام، متعهدا في الوقت ذاته برفع موازنة القوات المسلحة اعتبارا من 2018.

ويتمتع الجنرال دو فيلييه بمكانة كبيرة في صفوف القوات المسلحة الفرنسية ويعد من أبرز القادة الفرنسيين ومعروف عنه كفاءته وصراحته وقربه من القوات في مختلف مسارح العمليات.