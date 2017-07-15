نيمار يحسم الجدل حول استمراره مع برشلونة

متابعات-فجر:

حسم النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب فريق برشلونة الإسباني، الجدل الدائر حول مستقبلة مع العملاق الكتالوني في الفترة المقبلة بعدما ترددت أنباء عن رغبته في الرحيل.

وخرج الدولي البرازيلي ليطلق تصريحات حاسمة مؤكدًا على استمراره رفقة البارسا وأنه سعيد هناك نافيًا ما تردد من انباء عن رغيبته في الرحيل.

وقال نيمار: “أنا سعيد في برشلونة، والموسم الماضي كان أفضل ما قدمته رفقة الفريق، وهذا سيدفعني لأكون أفضل فيما هو قادم.

وكانت تقارير قد أكدت على دخول نجم برشلونة في مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي للانتقال إلى أحدهما في الميركاتو الحالي.