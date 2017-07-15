فريق طبي بمستشفى الشفاء ينجح في تأهيل مصاب بالشلل بعنيزة

متابعات -فجر

نجح فريق قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الشفاء للنقاهة بمحافظة عنيزة بإعادة الأمل لمريض مصاب بشلل نصفي في الجانب الأيمن، حيث تمكن المريض من الوقوف على قدميه والمشي باستخدام العكازات الطبية المساعدة، مع القدرة على استخدام يده اليمنى في التمارين الرياضية التي من شأنها تقوية عضلات اليد.

وكان المريض قد تم تحويله من أحد مستشفيات المنطقة وهو مصاب بشلل نصفي في الجانب الأيمن، وتمكن فريق التأهيل الطبي بالمستشفى من إعادة الأمل للمريض مستخدمين في ذلك أحدث الأجهزة الطبية في مجال العلاج الطبيعي، حيث بلغت نسبة تحسن الحالة أكثر من 80 %‏ خلال الشهرين الماضيين، كما أن المريض في حالة تحسن مستمر .