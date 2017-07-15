مصادرة 19بسطة خلال حملة على الباعة الجائلين المخالفين بالرياض

متابعات_فجر

شنت الإدارة العامة للراحة والسلامة بأمانة منطقة الرياض حملة على الباعة الجائلين المخالفين جنوب وغرب الرياض بالتعاون مع قوة الضبط الميداني والإدارة العامة للنظافة بالأمانة حيث صادرت ١٩ بسطة متنوعة سلمت محتوياتها للجمعيات الخيرية .

وقال المهندس أنور قلم مدير عام الراحة والسلامة بالأمانة انه تم تسليم ٤٤ عاملا مخالفا للجهات المختصة لاتخاذ اللازم من عقوبات .

وأكد أن المواطن والمقيم عونا للأمانة في عملها بالشراء من المحلات النظامية التي تتوفر بها الاشتراطات البلدية بدلا من الباعة الجائلين المخالفين الذين لايعرف مصدر بضاعتهم من اين ،ورحب بالتبليغ عن الباعة الجائلين عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.