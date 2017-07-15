دورة لتطوير مهارات المرشد الديني بصحة نجران

متابعات _فجر

تنفذ صحة نجران ممثلة بإدارة التوعية الدينية وبالتعاون مع الشئون الأكاديمية والتدريب وبالتنسيق مع إدارة التوعية الدينية بوزارة الصحة عقد دورة تدريبية بعنوان (تطوير مهارات المرشد الديني) وتستهدف مسئولي التوعية الدينية بالمستشفيات والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في ادارة التوعية الدينية بصحة نجران وتهدف لخدمة المرضى والمراجعين للقيام بإرشادهم وتوعيتهم دينيا.

و يشارك في هذه الدورة ٢٦ متدرب ومتدربة ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام ،وتأتي هذه الدورة من ضمن عدد من الدورات التي حرصت صحة المنطقة على كل ماهو جديد لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمرضى .