تخلصي من الهالات السوداء بتلك الأقنعة

متابعات_فجر

تشكو أغلب السيدات من الهالات السوداء أسفل العينين والتي تؤثر على شكل الوجه بشكل كبير، وغالباً ما تعتمد النساء على مستحضرات التجميل والاقنعة للتخلص منها. إليكم بعض الاقنعة المثالية للتخلص من تلك الهالات.

شرائح التفاح:‏ يحتوي التفاح على العديد من العناصر المغذية مثل فيتامين ب و ج وحامض التانيك ‏الذي يقوم بتفتيح لون البشرة، وللاستفادة منه بشكل كامل قومي بتدليك المناطق الداكنة من بشرتك وأهمها تحيط بعينيك واتركيها عليها لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد ثم ‏جففيهما وضعي مرطبا.‏

الطماطم: قومي بمزج معجون الطماطم مع عصير الليمون والكركم حتى تصبح خليطاً متجانساً وبعد ‏ذلك ضعيه على المنطقة التي تحيط بعينيك لمدة عشر دقائق ثم اغسليها بالماء الدافئ مع تكرار ‏الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.‏

عصير الحامض:‏ ضعي بضعة قطرات من عصير الحامض في كوب ثم قومي بغمس قطعة من القطن فيه ودلكي ‏منطقة الهالات برفق ثم اتركي العصير على عينيك لمدة 15 دقيقة ثم ‏اغسليهما بالماء الفاتر.‏