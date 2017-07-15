الرئيس الأمريكي يعيّن جون هانتسمان سفيرُا لدى موسكو

متابعات _فجر

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم جون هانتسمان سفيرًا للولايات المتحدة لدى روسيا.

وأفاد بيان صادر عن البيت الابيض بأن المسيرة المهنية لجون هانتسمان كانت متميّزة كرجل سياسي وكدبلوماسي وكرجل أعمال”، لافتًا إلى أن هانتسمان يشغل حاليًا منصب رئيس مجموعة أبحاث متخصصة في الشؤون الخارجية، إضافة إلى ترؤسه منظمة لمكافحة السرطان.

وكان هانتسمان (57 عاما) انتخب مرتين حاكمًا لولاية يوتاه (غرب)، وعينه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سفيرًا في الصين بين عامي 2009 و2011، وعمل سفيرًا لدى سنغافورة، إضافة إلى توليه مناصب رفيعة في وزارة التجارة الأمريكية.

ولا يزال هذا التعيين بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه.