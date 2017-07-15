وزارة الإعلام اليمنية تعبر عن أسفها لمحاولة بعثة الأمم المتحدة نقل الصحفيين إلى داخل الأراضي اليمنية

متابعات-فجر :

عبرت وزارة الإعلام اليمنية عن أسفها لمحاولة بعثة الأمم المتحدة نقل الصحفيين إلى داخل الأراضي اليمنية عبر طائرات الأمم المتحدة .

ودأبت الميليشيا الانقلابية على الترويج لمشروعها التخريبي عبر القصص الإنسانية واستغلال الوضع المأساوي للشعب اليمني الذي يعيش ظروفا صعبة منذ انطلاق الانقلاب المخزي على الشرعية ويجد فيه الإعلام الغربي مادة دسمة لتقديمها لمشاهديه وقرائه .

وبحسب بيان للوزارة فإن اليمن يعيش بأكمله مأساة مروعة بسبب المتمردين، ونحن ندعو الصحافيين الأجانب عدم منح الشرعية للانقلابيين بزيارة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم مثل العاصمة صنعاء، ففي المدن اليمنية الاخرى ما يستحق التغطية الإعلامية وما يعكس الواقع اليمني بصدق وبلا تزييف أو أي أجندة سياسية .

ودعت جميع الصحفيين المهتمين للتوجه إلى أقرب سفارة يمنية في بلده للحصول على تأشيرة دخول عبر عدن كما أن جميع المناطق المحررة مفتوحة للجميع .

وأشارت الوزارة الى أن الحكومة اليمنية لديها مساحة كبيرة من قدرة التعاطي مع كافة القضايا وهي منفتحة مع الجميع بلا استثناء وبلا قيود أو ضغوط .

وأكدت أهمية أن يحافظ الصحفيون الأجانب على أمنهم وسلامتهم حتى لا يكونوا عرضة للاختطاف من قبل الجماعات المسلحة وبالتالي دفع فدية وإعادة تمويل الارهاب، وهو أمر لا تضمنه وكالات الأمم المتحدة .