إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس

متابعات-فجر :

أصيب اليوم العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهات وقعت بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة بأن 14 مقدسياً على الأقل أصيبوا ، بينهم رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، خلال مواجهات مع الاحتلال قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين فور انتهائهم من صلاة العشاء، واعتدت عليهم بالضرب المبرح مستخدمة الهراوات، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، مبينة أن 16 مقدسياً أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة.وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت 14 مصابا إلى مستشفى المقاصد، بينهم مصاب حالته وصفت بالخطيرة جدا جراء إطلاق عيار معدني مغلف بالمطاط صوبه من مسافة صفر، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة القديمة، وتحديدا قرب باب الأسباط، في حين تعاملت طواقمها مع عشرات الإصابات ميدانيا.وأضافت بأنها تعاملت مع 11 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، وثلاث إصابات بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، إضافة لإصابتين بحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في العيزرية.