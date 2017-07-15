” الداخلية البحرينية” تعلن عن ضبط جماعة إرهابية مدعومة من “حزب الله” اللبناني

متابعات-فجر :

أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين، أمس الثلاثاء، ضبط جماعة إرهابية مدعومة من حزب الله كانت تتستر بـ”العمل الحقوقي”.ووفقاً وكالة أنباء البحرين، بنا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين والذي قام بتأسيس ما يسمى “مرصد المنامة لحقوق الإنسان” للعمل من خلاله كواجهة وستار لدعم الأعمال الإرهابية التي يقوم بها داخل مملكة البحرين، حيث قام بتقسيم العمل بين أعضاء التنظيم كمجموعات، تقوم بعمل يزعم أنه حقوقي وتحشد لمسيرات غير قانونية مطالبة بالحقوق، ويتم استغلال تلك المسيرات للقيام بأعمال الشغب والتخريب والأعمال الإرهابية ضد أفراد ومركبات الشرطة ومبنى وزارة الداخلية في المنامة.كما تبين أن مؤسس ذلك التنظيم الإرهابي يتلقى الدعم المادي لتسيير أعمال التنظيم الإرهابية من حزب الله اللبناني الإرهابي عن طريق أحد الأشخاص، بحريني الجنسية، والذي يعمل لصالح الحزب المذكور ويقيم في لبنان.

واتضح، أن حزب الله اللبناني يقوم بتمويل ودعم العديد من الأشخاص الذين ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية المزعومة، وذلك بهدف إرسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين بغرض تشويه السمعة والنيل من هيبتها أمام الرأي الدولي والإضرار بمصالحها القومية من خلال عقد مؤتمرات دولية تضم أعضاء منظمات حقوقية دولية.