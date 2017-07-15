السفارة المصرية بالرياض تطالب مواطنيها من الاستفادة من حملة ” وطن بلا مخالف”

متابعات-فجر :

طالب السفير المصري في الرياض ناصر حمدي، من كافة المواطنين المصريين المخالفين بالاستجابة لمبادرة “وطن بلا مخالف ” بالمملكة خلال المهلة المحددة والتي تنتهي خلال 24 يوليو الجاري، حرصاً على أهمية التوجه إلى مقر القنصلية العامة في الرياض لاستخراج وثائق السفر لمن ليس بحوزته جواز سفر للمغادرة طواعية من المملكة بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية، للاستفادة من الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل)، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل . كما أكد السفير المصري ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس الثلاثاء، على أهمية مغادرة المملكة قبل إنتهاء المدة المحددة للحملة، حيث أنه سيتم تطبيق الغرامات والإبعاد بعد إنتهاء المدة المذكورة.وأشار إلى أنه تم إصدار 21 ألفا و146 تأشيرة خروج نهائي للمواطنين المصريين المستفيدين من حملة “وطن بلا مخالف”، وذلك خلال فترة الحملة التى بدأت اعتباراً من 29 مارس وحتى 12 يوليو الجاري.بالاضافة إلى القنصل العام المصري في جدة حازم رمضان المواطنين بالاستفادة من الحملة، مناشداً كافة المواطنين المخالفين لقواعد الإقامة ممن لديهم استفسارات أو ممن انتهت صلاحية جوازات سفرهم إلى التقدم فوراً لدى مقر القنصلية العامة في جدة أو مكتبها الدائم في مركز توقيف الشميسي (مبنى4) للاستعلام واستخراج وثائق السفر حتى يمكنهم الحصول على تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية مع استعداد القنصلية العامة في جدة لاستقبال استفسارات المواطنين على رقم هاتف عمليات القنصلية العامة رقم 0500054094 .