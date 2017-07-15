” ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس جمهورية السودان

واس-فجر :

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، مساء اليوم، فخامة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، الذي يزور المملكة حالياً .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة ، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية السودان .