الدفعة السادسة من القوات التركية تصل إلى الدوحة

متابعات-فجر :

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الدفعة السادسة من القوات التركية، في خطوة تشير لاستمرار تعنت الدوحة مع مطالب دول “المقاطعة”، ومنها إغلاق القاعدة التركية.

وجاء في بيان لمديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، أن الدفعة التعزيزية وصلت لتنضم إلى القوات التركية الموجودة حالياً في معسكر كتيبة طارق بن زياد الآلية، بالدوحة، في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر وتركيا، وتفعيلا لبنود الاتفاقيات الدفاعية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن القوات بدأت مهامها التدريبية في إطار التعاون العسكري المشترك.