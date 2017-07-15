“الأردن “: قتلى وجرحى في انفجار بمخيم الركبان للاجئين السوريين

متابعات-فجر :

أعلنت مصادر مطلعة على شؤون مخيم الركبان للاجئين السوريين إن انفجار وقع في إحدى الخيم أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، جميعهم من عائلة واحدة، مساء اليوم الثلاثاء.وأضاف المصدر إن أطفالاً وجدوا عبوة ناسفة وجلبوها إلى خيمتهم، ما أدى إلى انفجارها، ووفاة الأب وطفل وإصابة الأم وطفلتين، وأوضح نائب رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية عضو مجلس إدارة مكتب الإغاثة في مخيم الركبان؛ إن الأنباء تضاربت حول طبيعة الانفجار، مشيراً إلى أنه يعتقد أن يكون بسبب عبث الاطفال بعبوة ناسفة، وأضاف درباس أنه تم نقل الإصابات الى مركز صحي جسور الأمل داخل المخيم لتلقي العلاجات وهناك محاولات لإدخال الإصابات الى الحدود الأردنية لأن إصابتهم خطرة.