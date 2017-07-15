متابعات-فجر :

أصيب خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري برصاص مطاطي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، لدى قمع احتجاجات فلسطينية في محيط المسجد، مساء الثلاثاء.وأعلنت بعض المصادر؛ إن الجيش الإسرائيلي أطلق الأعيرة المطاطية على الفلسطينيين في منطقة باب الأسباط، من بينهم خطيب المسجد الذي أصيب برصاصة مطاطية.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعمل في المكان بسبب كثرة عدد المصابين.ويعتصم الفلسطينيون عند باب الأسباط لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على وضع السلطات الإسرائيلية بوابات الكترونية على مداخل المسجد.