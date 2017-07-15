الهيئة العامة للرياضة تطلق الخدمة الإلكترونية لإصدار تراخيص المراكز والصالات الرياضية

متابعات-فجر :

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار تراخيص المراكز والصالات الرياضية عبر الموقع الرسمي لها .

وتستهدف الخدمة وضع آليات واشتراطات محددة لضمان تقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية، حيث ستكون خدمة التراخيص متاحة أمامالقطاع الخاص (شركات ومؤسسات) من خلال التقدم عبر الموقع الرسمي للهيئة gsa.gov.sa الذي أطلق اليوم واشتمل على العديد من اللوائح والأنظمة والجوانب الخاصة بالرياضة .ويمثل مشروع اطلاق خدمة الحصول على التراخيص الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية مرحلة جديدة ونوعية في تاريخ الهيئة العامة للرياضة يستهدف التشجيع على ممارسة الرياضة ونشر ثقافتها للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر .

وقدمت الخدمة التي اطلقت اليوم بمرحلتها الأولى عدداً من الجوانب التنظيمية المشجعة للمستثمرين , حيث اختصرت الاجراءات الداخلية في الهيئة بين اتحاداتها وإداراتها المختلفة إلى إجراء واحد, وتم تخفيض مساحات المراكز والصالات الرياضية إلى50 متراً ، بالإضافة للتوسع في الرياضات وتمكين المستثمرين من ترخيص ما يقارب 40 رياضة، ومن المتوقع زيادتها في المرحلة المقبلة, فيما يجري العمل على المرحلة الثانية خلال الأشهر القادمة التي تستهدف المزيد من تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات .