لأول مرة.. ” قطار الحرمين” السريع يصل إلى محطة جدة

واس-فجر :

أوضح معالي رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح أنه استكمالاً للاختبارات التشغيلية التجريبية لمشروع قطار الحرمين فقد تمكن فريق المشروع بفضل الله من اجتياز إحدى الاختبارات التجريبية والوصول لمحطة محافظة جدة أول مرة برحلة تجريبية انطلقت هذا اليوم من محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على حرصهما واهتمامهما بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

‏وأفاد الرميح أن مؤسسة الخطوط الحديدية تسعى للاضطلاع بدورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تسخير طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحافظة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مؤكدا أن المشروع يسير بخطوات متسارعة ومن المقرر استكماله – بمشيئة الله – مع نهاية العام الحالي 2017م وفق ما سبق الإعلان عنه.

وقدم الرميح شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والجهات الأمنية والخدمية التي أسهمت بشكل كبير في دعم هذا المشروع الحيوي خلال مراحله المختلفة.

ونوّه الرميح بالمتابعة المستمرة من معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سليمان بن عبدالله الحمدان، وبالدعم الكبير لصندوق الاستثمارات العامة “ممول المشروع” في تقديم كافة التسهيلات لإنجاز المشروع.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين هو عبارة عن خط حديدي كهربائي مزدوج بطول 450 كيلو مترًا لربط المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والمواطنين والمقيمين؛ ويقطع المسافة بينهما خلال حوالي ساعتين، وصمم لخدمة 60 مليون راكب سنوياً من خلال 35 قطارًا مجهزة بأفضل وسائل الراحة ويعمل وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.