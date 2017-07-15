” مصر” تؤكد تمسكها بالمطالب المقدمة لقطر من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب

متابعات-فجر :

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تمسك مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالمطالب المقدمة لقطر كشرط لاستئناف العلاقات معها، وذلك على ضوء انتهاك الدوحة للمواثيق والأعراف الدولية، عبر تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية وإيوائها لعناصر وقيادات إرهابية.جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية المصرية عقب لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جون بول لابورد مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب.وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أن الوزير شكري استعرض مع لابورد آخر التطورات في ملف مكافحة الإرهاب الدولي وما تبذله القاهرة من جهود على هذا الصعيد كما تناول آخر مستجدات الأزمة القطرية.وأشار أبوزيد إلى أن الوزير شكري جدد التأكيد على المقاربة المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب.وأكد شكري خلال اللقاء ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية التي تحصد الأرواح البريئة يوما بعد الآخر.