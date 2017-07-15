حرس حدود تبوك ينقذ شاباً وطفلة من الغرق بمحافظتي حقل والوجه

واس_فجر

أوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي أن غرف العمليات بقطاع حرس الحدود بمحافظة الوجه قد تلقى مساء أمس بلاغا يفيد بتعرض شاب في عقده الثاني للغرق أثناء ممارسته السباحة في “زاعم” وعلى الفور تم إنقاذه من قبل أفراد نقطة البحث والإنقاذ وعمل الإسعافات الأولية له ونقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى الوجه لتلقي العلاج اللازم وهو بصحة جيدة .

وأضاف : أن قطاع حرس الحدود بمحافظة حقل قد تلقى هو أيضا في ذات المساء بلاغا بغرفة القيادة والسيطرة من شرطة محافظة حقل يفيد عن تعرض طفلة في عامها الثالث لحالة غرق في مسبح داخل إحدى الشاليهات شمال مركز الحميضه وعلي الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ وعند وصول الفرقة اتضح أن والد الغريقة قد قام بإنقاذها وكانت فاقدة للوعي وتم عمل الإسعافات الأولية لها حتى أفاقت حيث تم نقلها بإسعاف حرس الحدود إلى مستشفي حقل العام وما زالت تحت الملاحظة بالمستشفى .

ودعا العنزي المواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بالسباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة وتوخي الحذر عند ممارسة السباحة خلال الفترة المسائية ويفضل السباحة في النهار وعدم المخاطرة والابتعاد عن الشاطئ ، وطلب المساعدة في حال تعرض أحدهم لاسمح الله لاي مكروه بالاتصال على هاتف الطوارئ 994.

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