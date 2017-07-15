الملحقية الثقافية في بريطانيا ورجال أعمال سعوديون يتجهون لتنفيذ إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية للمبتعثين

متابعات _فجر

اجتمع الملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي بمكتبه في العاصمة البريطانية لندن برئيس إتحاد المقاولين العرب ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وعضو مجلس منطقة الرياض الأستاذ فهد بن محمد الحمادي.

وجاء الاجتماع لفتح آفاق التعاون المشترك في تنفيذ برنامج تنمية الموارد البشرية للمبتعثين في الجامعات البريطانية الذي تقوده الملحقية مع عدد من رجال أعمال سعوديين والموجه لخدمة شريحة المبتعثين في الجامعات البريطانية بما يحقق تطلعات القيادة الكريمة في رؤية المملكة 2030.

وتركز الاجتماع على مناقشة آليات التعاون في تنفيذ عنصرإكتشاف وتهيئة القيادات الإدارية الشابة خلال رحلة الإبتعاث متكاملا مع بقية العناصرفي البرنامج المحددة لمحور التدريب والتدريب التعاوني للمبتعثين قبل وبعد التخرج مباشرة ضمن برامج المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص في المملكة.

وأوضح الملحق الثقافي في بريطانيا، أن من المتوقع له الإعلان عن البرنامج وبدء العمل فيه مطلع العام الدراسي المقبل 2018 بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة من حيث التواصل والتنسيق مع الجهات الداعمة والحاضة في كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا، مؤكدا ان الملحقية الثقافية تعول كثيرا على قطاع رجال الأعمال السعوديين للتعاون ودعم هذا البرنامج الوطني الطموح خدمة لأبناء الوطن المبتعثين في الجامعات البريطانية.

وأضاف الدكتور المقوشي، أن الملحقية الثقافية قد بدأت فعلا في تنفيذ إستراتيجية البرنامج من خلال تنفيذ محورالإستقطاب للوظائف لمخرجات الجامعات البريطانية للعمل في المؤسسات السعودية الحكومية والخاصة والذي بدأت نتائجه الملموسة تبرز من خلال توظيف عدد من الخريجين في وظائف مهمة لدى الجهات السعودية المتعاونة والمبادرة الى التعاون، موضحاً أنه لا يزال العمل جار على استكمال كافة الإتصالات التنسيقية المتعلقة بعمل البرنامج والتي من أهمها بالإضافة الى التدريب والإستقطاب، تنفيذ أسبوع للإرشاد المهني للمتوقع تخرجهم من الطلبة المبتعثين الدارسين في الجامعات البريطانية.

من جهته عبر الأستاذ فهد بن محمد الحمادي عن سعادته الغامرة وشكره لمبادرة الملحقية الثقافية في التعاون مع رجال الأعمال السعوديين في تنفيذ هذا البرنامج الطموح الذي سيسفر بلا أدنى شكوك في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون حصول المبتعثين السعوديين على فرص التوظيف المناسبة لأخذ مواقعهم في قيادة مستقتبل التنمية في المملكة، وأن دخول الملحقية المباشر سيساهم في الحصول على أمتيازات أكثر للمبتعثين في هذا الملف الوطني الهام.

وأضاف رئيس إتحاد المقاولين العرب ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن هذه المبادرة تعد تحولاً جذريا في سياسات عمل الملحقيات الثقافية السعودية من حيث الإنتقال من مسؤولية إكساب المبتعثين المعرفة والعلوم المختلفة الى تمكينهم من بناء قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم المهنية والفنية والإتصالية ليكونوا قادرين ومؤهلين للقيام بالأعمال المختلفه وإتمام عمليات الإنتاج بالصوره المطلوبة وبالطريقة الصحيحه في وقت قياسي وبتكلفة أقل .