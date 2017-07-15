الهيئة العامة تفتح باب الترشح لرئاسة نادي النهضة

فجر – الدمام

قررت الهيئة العامة للرياضة فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النهضة وذلك بعد عدة مطالبات من أعضاء وجماهير النادي والتي طالبت بسرعة تكليف رئيس جديد للنادي او فتح باب الترشيح والذي كان مقرراً منذ شهر رمضان الماضي، حيث ان النادي في الوقت الحالي لا يوجد به رئيس ليدير النادي بعد انتهاء تكليف فيصل الشهيل رئيس النادي السابق والذي فضل الابتعاد عن النادي لظروفه الصحية على ان يكون داعماً للرئيس الجديد.

وسوف يبدأ البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي منذ اليوم وحتى الخامس من شهر ذي الحجة المقبل ،حيث سيفتح باب الترشيح منذ اليوم ولمدة 15يوماً وبعده سيتم اعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين والملاحظ ان الفترة تم قليلها من أسبوع إلى 3 أيام ،وستكون نفس المدة بعده للطعون للقوائم ،على أن تأخذ فترة النظر في الطعون مدة خمسة أيام ليتم الإعلان بعدها القائمة النهائية للمرشحين والناخبين ،على ان يتم بعد ذلك موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية والمقرر ان يكون في الخامس والعشرين من الشهر المقبل وبعده سيتم دراسة الطعون المقررة على إجراءات عقد الجمعية العمومية بعد تقديمها ،على ان يتم اعتماد المجلس في وقت لاحق .

ويخشى محبو نادي النهضة تأخر تلك الإجراءات بأنها سوف تعود بالسلب للنادي خاصة فريق كرة القدم وتجهيزه من لاعبين ومدربين وأجانب للفريق بعكس الفرق الأخرى التي بدأت استعدادها مبكراً،ويشار الى ان الفريق الأول لكرة القدم بدأ تدريباته البارحة تحت اشراف المدرب الوطني باسم السليم