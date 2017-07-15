مصادرة 6 آلاف وحدة مغشوشة بمستودع أحبار طابعات في جدة

متابعات _فجر

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة و الإستثمار من ضبط 6126 وحدة مغشوشة مخالفة لنظام العلامات التجارية خلال مداهمة مستودع أحبار طابعات في حي الشرفية بمحافظة جدة .

واوضحت وزارة التجارة والاستثمار ان الفرق الرقابية داهمت المستودع الذي يتولى تعبئة وتزوير العلامات التجارية لأحبار الطابعات، وصادرت منتجات مخالفة ومغشوشة يبلغ عددها 5415 عبوة حبر لعلامات تجارية معروفة، بينها عبوات منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة تحمل علامات تجارية مختلفة من الداخل والخارج.

وتابعت الوزارة انه تم مصادرة 430 ملصقاً للتعريف بالمنتجات و281 كيساً فارغاً مطبوعاً عليها إحدى العلامات التجارية الشهيرة.

وعلى الفور باشرت الفرق الرقابية إغلاق المستودع إثر الاشتباه في وجود حالة تستر تجاري وتم ضبط وتحرير المخالفات، واستدعاء صاحب المستودع لفرع الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وشددت الوزارة على عدم التهاون في فرض العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد ،ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لدى مركز البلاغات في الوزارة من خلال الاتصال بالرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.