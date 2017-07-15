هيئة “نزاهة” والنيابة العامة تبحثان سبل التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

متابعات _فجر

بحث معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، ومعالي النائب العام للنيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس، سبل استمرار أوجه التعاون بين الهيئة والنيابة العامة، ومراجعة الأهداف المشتركة بينهما.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر النيابة العامة الرئيس في الرياض، بحضور معالي النائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، ومعالي النائب لمكافحة الفساد عبدالمحسن بن محمد المنيف، ومعالي نائب النائب العام للنيابة العامة الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري , حيث تم استعراض علاقات العمل، والتنسيق بين الهيئة والنيابة العامة بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.