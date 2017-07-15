إنتشال جثة شاب عشريني غرق في شاطئ البريكة بمحافظة بدر

متابعات_فجر

انتشلت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بقوة مراكز حرس الحدود بمحافظة بدر جثة شاب بالعقد الثاني من العمر غرق بمنطقة شاطئ البريكة بالقرب من موقع الثلجة، وتم نقل الجثة عن طريق فرق البحث والإنقاذ لمستشفى بدر العام .

ومن جانبه ،قال الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم تركي بن حسين القحطاني أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً صباح أمس الاثنين من أحد المواطنين يفيد بتعرض شخص لحالة غرق أثناء ممارسته هواية السباحة في موقع غير مخصص للسباحة.

وعلى الفور انتقلت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية لموقع الحادثة للبحث عن المفقود وبمسح الموقع لم يعثر عليه في حينه وعلى ذلك تم توسيع نطاق البحث حتى تم العثور على الغريق في اليوم التالي وانتشال جثته من قبل فرق حرس الحدود، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى بدر العام.