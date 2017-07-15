اليمنيون في واشنطن: الدول الكبرى مطالبة بإيقاف إيران عن إشعال الحرب في الأراضي اليمنية

متابعات_فجر

شدد السفير اليمني في واشنطن الدكتور أحمد بن عوض مبارك أن الحل في اليمن بيد اليمنيين أنفسهم في الوقت الراهن، داعيا جميع الصحفيين الدوليين ومراكز الأبحاث المهتمة بالشأن اليمني لزيارة اليمن لنقل حقيقة الوضع الحاصل على الأراضي اليمني وكشف التضليل الذي يمارسه الانقلابين.

وقال في ورشة العمل التي نظمها مركز الخليج للأبحاث ومعهد الشرق الأوسط يوم الأثنين 17 يوليو 2017م ورشة عمل بعنوان ” اليمن – رؤى مستقبلية” في العاصمة الأمريكية واشنطن ان الانقلابين افشلوا جميع المحاولات التي قامت بها الحكومة الشرعية لحل الازمة اليمنية.

وأكد المشاركون بأن أيدلوجية الحوثي تتوافق مع داعش، مشيرين إلى أن اليمنيين يستطيعون انهاء الأزمة في حال تكاتفهم وإيقاف الانقلابين بعد نجاح قوات التحالف في المهمة العسكرية.

وطالبوا بتدخل الدول صاحبة القرار الدولي لإيقاف إيران عن اشعال سعير الحرب في الداخل اليمني، ودعم الحكومة الشرعية في الاستقرار ومساعدتها لإدارة البلاد من الداخل.

وقد شارك في الورشة أكثر من 50 من الخبراء والمختصين اليمنيين والخبراء الأمريكيين المختصين في شؤون المنطقة، والإعلاميين، في محاولة لتسليط الضوء على حالة العملية السياسية والمفاوضات لتسوية الصراع وعلى الوضع الإنساني الراهن داخل اليمن، ومناقشة أجندة التنمية المستقبلية التي سيتم تنفيذها في الوقت الذي يستمر فيه الصراع.

وركزت ورشة العمل على توفير منصة يمكن من خلالها للخبراء والمختصين اليمنيين تقديم وجهات نظرهم بشأن الوضع اليمني ولإجراء مناقشة لتعزيز الحوار اليمني اليمني من أجل التغلب على الاختلافات السياسية وتحديد نهج مشترك للمضي قدما.

وقسمت ورشة العمل إلى ثلاث جلسات ركزت على “بناء المؤسسات والعملية السياسية في اليمن” و “قضايا الأزمة الإنسانية” و “برنامج الاقتصاد والتنمية”، واختتمت الورشة بجلسة التوصيات.

وألقت السفيرة ويندي تشامبرلين، رئيس معهد الشرق الأوسط الكلمة الافتتاحية في حين ترأس جلسات الورشة خبراء ومختصين من المعهد وشاركوا في المناقشة. وقال بول سالم، نائب رئيس تحليل السياسات والبحوث والبرامج في معهد الشرق الأوسط في الاجتماع أن ورشة العمل من شأنها أن تكون رافد مهم للمعهد لتقديم المعلومات لمسؤولي السياسة وصناع القرار في واشنطن والرأي العام في الولايات المتحدة .