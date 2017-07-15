الغذاء والدواء” تنفذ 18 جولة تفتيش وترفض إدراج 12 منشأة خلال إجازة العيد

واس_فجر

نفذ مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال إجازة عيد الفطر 1438هـ 18 جولة تفتيشية على منشآت أجهزة ومنتجات طبية في الرياض وجدة للتأكد من سلامة الأجهزة الطبية ومراقبة تنفيذ هذه المنشآت للشروط والأنظمة، وصادرت الهيئة خلال الجولة 60 جهازاً ومنتجاً طبياً لعدم حصولها على شهادة الإذن بالتسويق في المملكة .

وأدرجت الإدارة التنفيذية للتسجيل والتراخيص بالهيئة 2447 منتجاً وجهازاً طبياً، قبلت منها 2333 منتجاً، ورفضت 114، ووافقت على إدراج 23 منشأة جديدة، بينما علقت 12 أخرى لعدم اكتمالها، في حين استقبلت 70 طلباً لترخيص منشأة واستيراد وتوزيع منتجات، تم تصديق الترخيص لـ24 طلباً فقط .

كما استقبلت طلبات للأذن بتسويق 1680 جهازاً تشخيصياً ومخبرياً وطبياً، وأعطت الإذن لـ 811 طلباً، بينما رفضت 869 منها .

وطبق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء شروط وأنظمة السلامة على شحنات من الأجهزة والمنتجات الطبية الواردة عن طريق منافذ المملكة، حيث تم الأذن بفسح 506 شحنات منتجات بينما رُفضت 49 منها لعدم التزام الموردين باشتراطات الفسح وعدم حصولهم على إذن بالتسويق بالمملكة ومخالفة اشتراطات النقل والتخزين للمواصفة الخاصة بالتردد الكهربائي .