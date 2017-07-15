البرازيلي كلاوديمير أهلاوي لموسمين والمغربي زهير فضال يقترب من ارتداء شعار الأهلي

مازن الشهري – الرياض – فجر:

اتفقت إدارة الأهلي رسمياً مع اللاعب البرازيلي كلاوديمير دي سوزا ( 29 ) عام محور فريق كلوب البلجيكي لتمثيل الفريق الأهلاوي لمدة سنتين وتبقى فقط التفاصيل البسيطة من أجل التوقيع رسمياً ومن المتوقع الإعلان الرسمي مساء اليوم

ولعب كلاوديمير في مسيرته مع الأندية الأوروبية مايقارب 352 وسجل من خلالها 28 وصنع 42 وحصل على 46 بطاقة صفراء وحصل على بطاقة حمراء واحدة فقط خلال مسيرته، كما لعب في الموسم الماضي 5 مبارايات بدوري أبطال أوروبا والموسم قبل الماضي مبارتين بتصفيات دوري أبطال أوروبا و3 مبارايات بالإتحاد الأوروبي .

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة فجر أن إدارة الأهلي في طريقها للتوقيع مع المحترف المغربي زهير فضّال مدافع الافيس الإسباني بعد أن قدّم الأهلي عرضه الرسمي مساء أمس ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان للموافقة بشكل نهائي .